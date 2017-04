Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Le 11 novembre dernier, Caroline Receveur annonçait sur son compte Instagram sa séparation avec Valentin Lucas, avec qui elle était en couple depuis 4 ans. Mais quelques mois à peine après cette rupture, la jolie blogueuse mode a déjà retrouvé chaussure à son pied. Que les choses soient claires : Caroline Receveur n’est plus un cœur à prendre !

L’ancienne candidate de Danse avec les stars avait elle-même confirmé la bonne nouvelle le 25 mars dernier sur les réseaux sociaux. On la découvrait ainsi dans une courte vidéo tenant la main du nouvel homme de sa vie. Et l’heureux élu est Hugo Philip, un beau brun musclé, mannequin de surcroît. Caroline a depuis dévoilé le visage de son bien-aimé en posant avec lui sur une photo en noir et blanc publiée le 17 avril dernier sur Instagram.

Désormais, c’est au tour du beau jeune homme de s’exprimer sur son idylle avec sa belle sur les réseaux sociaux. Il a ainsi posté une photo prise dans le quartier londonien de Notting Hill, sur laquelle il prend sa dulcinée dans ses bras sous un arbre en fleurs. En guise de légende, le jeune homme a alors écrit : « Parfois les gens sont beaux. Pas physiquement. Pas par rapport à ce qu’ils disent. Juste dans ce qu’ils sont. » L’amour dans tout ce qu’il a de plus beau et de plus simple...





