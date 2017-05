Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Tous les jours, lorsque je ferme les yeux, je te vois. Tous les jours, lorsque j’ouvre les yeux, tu me manques. Celle que j’étais quand tu étais là me manque tellement. #1anaujourd’hui" C’est par ce touchant message que Caroline Receveur a rendu hommage à son père, un an après son décès. Pour commémorer la première année passée sans lui, l’influenceuse a également mis en ligne un cliché souvenir sur laquelle elle apparaît enfant, au bord de la mer, aux côtés de son père et de son frère.



C’est le 29 mai 2016 que le papa de l’ex-candidate de Danse avec les stars 7 s’est éteint des suites d’une longue maladie. Une disparition que la jeune femme avait annoncée sur les réseaux en postant un cliché du mariage de ses parents. Une photo accompagnée d’un triste message rendant hommage à celui dont elle était très proche. "C'est une Fête des Mères un peu particulière pour moi aujourd'hui... Mon papa s'est éteint cette nuit après 9 années d'un combat éprouvant contre la maladie. Je suis profondément admirative de l'amour que ma mère a porté à mon père tout au long de sa vie et plus encore dans la maladie", a-t-elle écrit à l’époque.

"Aujourd'hui, je suis heureuse et fière d'avoir été élevée par un papa aussi battant et aimant mais aussi par une maman qui ne cesse de m'impressionner par sa force et son courage. Cette fête des mères est un hommage à ma maman mais aussi et surtout à mon papa qui va tant me manquer... Jusqu'à la fin, tu as su me faire ressentir l'amour que tu me portes d'un simple regard et ces derniers jours à tes côtés n'ont fait que renforcer le mien", a-t-elle conclu.









Everyday, when I close my eyes I see you. Everyday, when I open my eyes I miss you. I miss so much the ME I was when you were there. #1yeartoday Dad ❤️ Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 29 Mai 2017 à 10h18 PDT









