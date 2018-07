Par ZY | Ecrit pour TF1 |

C’est le 6 juillet dernier que Caroline Receveur a donné naissance au petit Marlon, fruit de son amour avec le mannequin Hugo Philip. C’est elle-même qui a annoncé l’heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux le lendemain de son accouchement.



Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, nous avons ainsi pu découvrir le beau bébé blotti dans les bras de son père tandis que sa mère déposait un tendre baiser sur son front. Des images visiblement très attendues de la part des fans de la star puisque la vidéo a été visionnée plus de 2,9 millions de fois.



Ce mercredi 11 juillet, la jolie maman a partagé un nouveau cliché de son bébé. L’influenceuse de 30 ans a profité d’une petite sieste de Marlon sur sa poitrine pour se prendre en photo avec lui. "La plus belle chose qui me soit arrivée," a-t-elle écrit en guise de légende. Le papa n’est pas en reste puisqu’il a également partagé plusieurs images de son enfant sur son compte Instagram, dont une vidéo sur laquelle on entend Marlon pousser quelques gémissements.



Comblée comme jamais, Caroline Receveur avoue, en réponse à un fan qui lui posait la question sur Instagram, qu’elle n’a pas vraiment pleuré lorsqu’elle a vu Marlon pour la première fois. "Je pensais aussi verser quelques larmes à la naissance, mais en fait non. Par contre, je suis hyper émotive depuis. Il m’arrive de pleurer de bonheur quand il me regarde avec ses grands yeux bleus," a-t-elle ainsi confié.



















Welcome Baby Marlon ❤️@carolinereceveur (Sound On) Une publication partagée par Hugo Philip (@hugophilip) le 6 Juil. 2018 à 11 :47 PDT

