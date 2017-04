Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Depuis plusieurs années, Caroline Receveur rencontre un énorme succès sur la Toile, et sa communauté ne cesse de s’agrandir de jour en jour. Et dès qu'elle poste une photo sur les réseaux sociaux, c’est le carton assuré, et pour preuve. Dernièrement, Caroline Receveur postait une photo ultra sexy sur Instagram, de quoi littéralement enchanter ses fans. Mais au-delà de dévoiler son corps très souvent sur la Toile, la jeune femme de 29 ans n’en reste pas moins une redoutable femme d’affaires. Avec plusieurs projets à son actif, dont le lancement de sa chaîne YouTube "Cute But Psycho", Caroline Receveur cartonne dans le monde entier, avec plus de 2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Mais de nature très discrète sur sa vie privée, il lui arrive parfois de révéler quelques traits de sa personnalité, et cela séduit forcément ses fans.

Sur Instagram, Caroline a posté une image bien différente de d’habitude. Loin de son quotidien qui fait rêver avec ses photos de palmiers, ses cafés excentriques ou encore sa plastique de rêve, celle qui a brillé dans la saison 7 de Danse avec les stars a tenu à partager sa philosophie de vie. En effet, la photo révèle une phrase qui semble bien lui correspondre : "Just Do Your Best" a-t-on pu lire sur son compte, avec en légende "Mood Of The day". Comprenez donc que Caroline invite ses fans à "Faire de leur mieux", et s’inclut dedans, en affirmant que c’est son "Humeur du jour". La photo a récolté plus de 22 000 "J’aime", un nouveau carton plein pour la jeune femme qui est toujours encouragée par sa communauté dans ses projets.









Mood of the day 🙌🏻 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 5 Avril 2017 à 12h26 PDT

Vous aimez Caroline Receveur ? Revivez ses meilleurs moments dans Danse avec les stars saison 7