La participante de Danse avec les stars saison 7 a enfin retrouvé l'amour. Après une longue relation, la jeune femme de 30 ans qui s'est séparée de Valentin Lucas il y a quelques mois, a enfin retrouvé l'amour. Et l'homme qui partage actuellement sa vie n'est autre qu'un mannequin réputé sur la Toile, Hugo Philip. Tous deux très proches au quotidien, n'hésitent pas à s'afficher sur les réseaux sociaux plus amoureux que jamais. Oui, Caroline Receveur est heureuse et amoureuse, et cela se voit. Après avoir fait une petite déclaration d'amour à son chéri sur son compte Instagram, l'influençeuse française a dévoilé un tout nouveau cliché qui a complètement séduit ses abonnés.

Ainsi, sur les réseaux sociaux, on découvre un tout nouveau cliché du couple, enlacé dans les bras l'un de l'autre. Caroline Receveur apparaît rayonnante avec sa robe rouge orangée qui fait ressortir son joli minois, et son compagnon Hugo Philip s'affiche dans un look plutôt décontracté et casual. Les deux tourtereaux, qui se trouvaient à Paris, ont récolté de nombreux compliments de la part des fans de Caroline : "Je vous adore, vous êtes tellement beaux tous les deux" a-t-on pu lire en commentaires de la photo qui a récolté près de 100 000 "j'aime". C'est vrai, la participante de DALS saison 7 est plus heureuse que jamais, et sa communauté aime la voir comme ça.









