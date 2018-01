Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Caroline Receveur a tout pour être heureuse. Côté professionnel, sa carrière de mannequin et d’influençeuse est au bout fixe et côté personnel, tout va pour le mieux. En effet, l’ancienne candidate de Danse avec les Stars file depuis quelques mois le parfait amour avec son amoureux, le mannequin Hugo Philip. Alors à l’occasion du passage à la nouvelle année, la jolie blonde a décidé de lui faire une belle déclaration d’amour.

"Parce qu'il y a un an jour pour jour, nos chemins ne s'étaient toujours pas croisés, et pourtant tu as fait de mon année 2017 un vrai conte de fée," a donc écrit Caroline Receveur sur son compte Instagram sans oublier de taguer son amoureux. Pour illustrer ce bel amour, la jeune femme a également posté une photo en noir et blanc sur laquelle le couple prend la pose, sans doute lors de l’anniversaire de Caroline Receveur qui fêtait ses 30 ans le 23 novembre dernier. Ce cliché publié le soir du réveillon du 31 décembre a récolté plus de 136 000 likes.

Dans cette même publication, Caroline Receveur a également tenu à souhaiter une très bonne année à ses fans qui sont tout de même plus de 2,4 millions à la suivre sur Insagram. "Je vous souhaite à tous et toutes une belle et heureuse année 2018 remplie de joie, d'amour et surtout couronnée d'une santé de fer !"









