C'est le jour J pour Caroline Receveur. La blogueuse beauté, et ancienne participante de « Danse avec les stars » sort son premier livre « No Filter » dans les librairies. MYTF1 vous en dit plus.

« Today is THE day! #CarolineReceveurisNoFilter », écrit Caroline Receveur ce matin sur son compte Instagram. Après plusieurs semaines de teasing, le jour est arrivé : l'influenceuse sort son premier livre autobiographique. Intitulé No Filter, ce roman paru aux éditions Robert Laffont est une véritable plongée au cœur de la vie de l'ancienne partenaire de danse de Maxime Dereymez. A travers les 176 pages, la jolie blonde se confie sur sa nouvelle vie de chef d'entreprise. Créatrice de la marque de thé detox Wander Tea, la jeune femme a créé un véritable empire. Ce livre est aussi l'occasion pour elle de se livrer sur des détails de sa vie, jusqu'alors jamais abordé. Il sera également question de sa relation avec son petit-ami Hugo Philip, avec qui elle vit une love story passionnée depuis bientôt un an, mais pas seulement...

Dans cette autobiographie, la jeune femme se livre et propose aux lecteurs plusieurs rubriques. Parmi ces dernières, on retrouve les « 30 choses à savoir sur moi », une rubrique consacrée à sa passion pour les tatouages, mais aussi sa routine beauté. Devenue chef d'entreprise, la jolie blonde livre dans son roman ses aspirations pour la suite et évoque notamment Instagram, le réseau social qu'elle affectionne tout particulièrement. Caroline Receveur, qui vit un véritable compte de fées depuis plusieurs années invite ses fans à croire en leurs rêves par cette maxime qui a guidé sa nouvelle vie : « Ne laissez personne vous empêcher de rêver votre avenir ».



