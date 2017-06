Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Depuis qu’elle a retrouvé l’amour, l’influenceuse française semble plus épanouie que jamais, et n’hésite pas à dévoiler son amour sur la Toile.

Il y a peu, Caroline Receveur faisait sensation au Festival de Cannes. La participante de Danse avec les stars avait été invitée à fouler le tapis rouge lors de la 70ème édition. Et c’est dans une robe noire haute couture, que la jeune femme de 30 ans avait pris la pause devant un parterre de photographes, n’oubliant pas de partager certains clichés de ses journées sur la Côte d’Azur avec ses abonnés. Mais aujourd’hui, Caroline Receveur fait sensation sur la Toile pour une autre raison. Depuis qu’elle a retrouvé l’amour, la YouTubeuse lifestyle semble plus heureuse que jamais.

Souvenez-vous, la séparation avec son ex fiancé Valentin Lucas, après plusieurs années de vie commune, n’avait pas été si simple. Mais après quelques mois de célibat, la jeune femme est tombée sous le charme d’un autre mannequin, Hugo Philip. Par ailleurs, le couple n’hésite plus du tout à s’enlacer langoureusement sur les photos, et à les partager sur Instagram. Et pour preuve, le mannequin qui possède une communauté de 65 000 abonnés sur son compte, a partagé cet adorable cliché, où l’on retrouve Caroline Receveur éblouissante aux côtés de son chéri.

Il n’y a plus de doutes, les tourtereaux roucoulent tranquillement et semblent filer le parfait amour, et ce depuis des mois, pour le plus grand bonheur de leurs fans.





🐱💛 Une publication partagée par Hugo Philip (@hugophilip) le 3 Juin 2017 à 7h54 PDT

Revivez les meilleurs moments de Caroline Receveur, dans la saison 7 de Danse avec les stars