Excitation ? Appréhension ? Joie ? Impatience ? A votre avis, dans quel état pourraient bien être les futurs candidats de la saison 8 de Danse avec les stars à quelques semaines seulement du début de l’émission ? Pour le savoir, les téléspectateurs avaient rendez-vous hier en direct sur le plateau de Quotidien avec Yann Barthès. Et sur le plateau les candidats ont littéralement mis le feu. Présentations, petits secrets et confidences étaient au programme de cette première présentation officielle. Et comme les téléspectateurs ont pu le constater la bonne ambiance est au rendez-vous dans l’équipe.

Nos 10 personnalités ont accepté de relever le défi et de vivre l’aventure Danse avec les stars : Arielle Dombasle, Sinclair, Camille Lacourt, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Vincent Cerutti, Hapsatou Sy, Agustín Galiana, Joy Esther et Lenni-Kim. Toutes et tous ont l’ambition d’aller le plus loin possible dans la compétition et de convaincre le jury et les téléspectateurs !

Cette année, les personnalités vont être jugées par un nouveau jury composé de Fauve Hautot, danseuse professionnelle, Chris Marques, triple champion du monde de salsa, Jean-Marc Généreux, chorégraphe canadien multi-récompensé et, Nicolas Archambault, un nouveau juge qui cumule les honneurs à travers le monde en tant que danseur, chorégraphe et metteur en scène.

Pour les 10 apprentis danseurs en compétition l'aventure commence le 14 octobre prochain

