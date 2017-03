Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Chris Marques, le jury le plus exigeant de Danse avec les stars, vient de dévoiler son rêve le plus fou au micro de RTL. Découvrez-le sans plus attendre.

Quand Chris Marques, l'intransigeant jury de Danse avec les stars n’arpente plus les parquets de danse, il travaille sur de nouveaux projets et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il sait surprendre ses fans et son public. Interviewé au micro de RTL dans l’émission On refait la télé, Chris Marques a annoncé qu’il présentait officiellement sa candidature au poste de directeur artistique pour la mise en scène de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Chris Marques a même confié que : "chaque cérémonie est toujours pour lui un moment d’émotion, mais surtout d’union et de communion incroyable".





Chris Marques a également déclaré à RTL : "Je lance ouver­te­ment ma candi­da­ture à l'orga­ni­sa­tion des JO à Paris : si vous avez besoin d'un metteur en scène pour la céré­mo­nie d'ouver­ture, je suis là, je le ferai avec grand plai­sir. Et je ferai la meilleure céré­mo­nie d'ouver­ture au monde !". L’appel est désormais lancé. Mais il faudra encore faire preuve de patience puisqu’on ne saura que le 13 septembre prochain si la France accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Chris Marques a-t-il une chance de voir son rêve se réaliser ?

