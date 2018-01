Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Depuis le 13 janvier et jusqu’au 3 mars 2018, la tournée "Danse avec les stars" bat son plein. Elodie Gossuin et Christian Millette ont révélé qu’ils aillaient défendre une noble cause sur les routes de France.

Cela fait quelques jours que la tournée Danse avec les stars a commencé, en enflammant le Zénith de Nantes. Depuis le 13 janvier dernier, les danseurs professionnels du programme, les juges, les présentateurs et plusieurs célébrités ayant marqué les différentes saisons de l’émission ont repris du service pour un spectacle exceptionnel mis en scène par Chris Marques ! Pendant cette tournée à travers la France, chaque duo se produira sur scène pour deux danses avant que leurs prestations ne soient jugées par un jury et le public.

Parmi les binômes qui participent à cette belle aventure, les spectateurs retrouveront le grand gagnant de la saison 6, Agustin Galiana, mais aussi Tatiana Silva, Lenni-Kim et Elodie Gossuin. Cette dernière a d’ailleurs décidé de s’engager dans une cause bien particulière avec son partenaire. Christian Millette a révélé sur Twitter que la tournée serait aussi l’occasion de lutter contre le harcèlement.

"Cette année, la tournée DALS me permettra de livrer un message d'espoir à tous les gens victimes d'intimidation et de harcèlement. Elodie Gossuin et moi souhaitons donner du courage à ceux qui en subissent en ce moment. Ne lâchez pas, soyez fort, la vie est belle à vivre", a écrit le danseur sur le réseau social. Sur le plateau du concours de TF1, le duo s’était révélé très complice et la persévérance de l’ancienne Miss France l’avait emmenée à la quatrième place du concours. Et il devrait faire vivre un grand moment d'émotion au public.

