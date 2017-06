Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Christian Millette est sur tous les fronts. Le danseur professionnel du show Danse avec les stars enchaîne les représentations avec ses collègues de la troupe Dpendanse, mais s’offre aussi quelques moments de détente comme avec amis ou lors d’événement sur les cours de Tennis du Tournoi de Roland Garros la semaine dernière. Très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, celui qui a participé à la saison 7 de Danse avec les stars en compagnie de Valérie Damidot, partage tous les moments forts de son quotidien avec ses 151 000 abonnés. Hier, il a posté une photo devant l'attraction Oziris du Parc Astérix. Christian Millette s’est offert un vrai retour en enfance.

En légende de cette photo postée sur Instagram par Christian Millette, on peut lire : « On n’arrête pas de jouer parce que l’on vieillit, on vieillit parce qu’on a arrêté de jouer ». Comme on pouvait s’y attendre, cette photo a suscité de nombreux commentaires et près de 4 200 likes. Les fans du danseur ont beaucoup apprécié cette citation et ils l’ont tous encouragé à garder cet état d’esprit. D’autres ont également souligné que son nouveau look avec un badana dans les cheveux lui allait à la perfection.