Comme nous vous l’annoncions en début de semaine, Laëtitia Milot a subi une opération chirurgicale au CHU de Rouen. L’héroïne de La Vengeance aux yeux clairs espère ainsi pouvoir avoir un enfant. Atteinte d’endométriose, elle éprouve de grandes difficultés à tomber enceinte. En effet, cette maladie gynécologique, assez méconnue, entraîne de fortes douleurs, mais également de véritables problèmes d’infertilité chez les patientes.

Suite à cette annonce qu’elle a faite elle-même sur son compte Instagram, la comédienne de 36 ans a reçu de nombreux soutiens de la part de ses fans, mais aussi de la part de Lorie Pester. Très touchée par autant de messages d’amours, Laëtitia Milot avait alors souhaité remercier ses admirateurs et amis et avait alors publié ce message : "Merci pour vos messages, vous me redonnez de la force, je suis très touchée et émue."

Mais les marques d’affection ne s’arrêtent pas là. Très appréciée, la belle brune peut ainsi compter sur le soutien de tous. C’est ainsi au tour de Christophe Licata, qui vient de devenir papa, de dire à son ancienne partenaire de Danse avec les stars à quel point il pense à elle.

En duo lors de la quatrième saison du concours de danse de TF1, Laëtitia Milot et Christophe Licata ont terminé troisième. Un joli parcours qui forge forcément des liens indéfectibles. C’est donc en toute logique que le danseur s’est joint aux admirateurs de la star pour la soutenir dans cette douloureuse bataille. "Plein de pensées à ma Laeti qui va gagner ce combat," a-t-il écrit avec deux émoticônes (un bisou et un cœur).