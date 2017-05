Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Christophe Licata est un papa comblé. Le danseur de Danse avec les stars, qui a accueilli en février dernier son premier enfant, un petit garçon prénommé Livio, a publié dimanche une rare photo de sa progéniture. Un cliché sur lequel apparaît le bébé dans les bras de sa maman, la danseuse professionnelle Coralie Licata. Christophe Licata a d’ailleurs profité de ce bel instantané de famille pour glisser un tendre et romantique message à sa compagne, à l’occasion de la fête des mères. "Bonne première #fetedesmeres #mylove #wonderwoman #babyboy", a-t-il ainsi écrit dimanche.

Heureux depuis l’arrivée du petit Livio dans sa vie, Christophe Licata a choisi, en guise de parrain, l’un de ses plus proches amis. Un homme que connaissent bien les inconditionnels de Danse avec les stars. Il faut dire que le couple Licata a choisi de confier ce rôle à Grégoire Lyonnet, le partenaire de Camille Lou dans la saison 7 de Danse avec les stars. "Ma patate @jonsnow_lyonnet a enfin rencontré mon FILLEUL Livio Licata Ps: Et oui je suis le parrain #fier #parrain #godfather #famille #jonsnowetlivio", a ainsi posté le mari d’Alizée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Un joli message accompagné d’un tendre cliché montrant la première rencontre entre Livio et Jon Snow, le fidèle compagnon à quatre pattes de Grégoire Lyonnet et Alizée.