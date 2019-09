Clara Morgane & Maxime Dereymez : "Je suis prête à me dévoiler au public"

Avant le lancement de la saison 10 de "Danse avec les stars" sur TF1, Clara Morgane nous livre ses premières confidences.

Pourquoi avoir accepté de participer à «Danse avec les stars» ?

C’est la plus belle émission de la télévision et c’est un honneur d’avoir été appelée pour y participer. Le programme correspond parfaitement à mon univers et à mes activités depuis 15 ans, notamment le cabaret. Aujourd’hui, je suis maman d’une petite fille de trois ans et je veux que ma famille soit fière de moi. Je me sens accomplie personnellement et professionnellement. Je viens fouler le parquet de Danse avec les stars l’esprit libre et conquérant.

Quels sont vos atouts pour gagner ?

Je suis persévérante. J’ai repris le sport depuis deux mois et je me sens d’attaque ! La danse de salon n’a rien à voir avec le cabaret que je pratique au quotidien. Cela demande d’autres compétences mais j’ai très envie d’apprendre ! Si j’ai toujours la pression avant de monter sur scène, je fais en sorte qu’elle m’appartienne lorsque je danse.

Qu’attendez-vous de votre partenaire ?

Je veux être guidée sur le chemin de l’apprentissage, savoir danser en sortant de l’émission. J’espère bien m’entendre avec mon partenaire car la victoire repose sur la symbiose que nous formerons à l’écran. Il faut que les corps et les esprits s’accordent pour aller dans la même direction. Possédant ma société de production, j’ai l’habitude de tout gérer. Cette fois-ci, je vais me laisser mener.

Comment allez-vous organiser votre planning ?

J'ai repoussé quatre dates de cabaret pour me consacrer complètement à DALS. J'organise désormais mon temps entre Paris et Marseille où vit mon mari et ma fille. Ils viendront souvent me rejoindre. Mon mari se réjouit pour moi et me soutient dans cette aventure. J'ai toujours beaucoup protégé ma famille mais je suis prête maintenant à me dévoiler un peu plus.

INTERVIEW Bastien Vaz & Vanessa Vincent

Danse avec les stars, saison 10 - Samedi 21 septembre à 21h05 sur TF1