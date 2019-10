Clara Morgane "en difficulté" déçoit les juges aux côtés de Maxime Dereymez et Tatiana Silva

Au programme de la soirée anniversaire de "Danse avec les stars" ce samedi 19 octobre sur TF1 : Clara Morgane, Maxime Dereymez et Tatiana Silva dansent un Tango sur "Bad Guy" de Billie Eilish.

Dixième saison de Danse avec les stars. Pour ce prime spécial dixième anniversaire, les stars emblématiques du programme sont de retour. Ils nous ont fait vibrer lors de leur saison et ce soir, ils sont de retour pour une soirée complètement folle. Nos 7 stars encore en compétition ne dansent pas à deux mais bien à trois ce soir. Samedi dernier, Clara Morgane a terminé première du classement des juges. Pour se maintenir au niveau, elle peut compter sur le talent de Tatiana Silva, finaliste de la saison 8 aux côtés de Christophe Licata. “L’arrivée de Tatiana, c’est une vraie bouffée d’air frais,” se réjouit Clara. Mais danser à trois est loin d‘être une mince affaire. En répétitions, Clara fond en larmes... “Ce qui me fait pleurer, c’est la difficulté de l’exercice. Je ne veux pas décevoir”. Tatiana l’encourage à lâcher la pression : “Aie confiance”.

Sur un tango...

Sur “Bad Guy” de Billie Eilish, Clara Morgane, Maxime Dereymez et Tatiana Silva dansent un tango. Un trio aussi insolent que sensuel qui n'a pas fait l'unanimité auprès des juges cette fois... “La performance est géniale. Il y a une super énergie et c’est contrôlée”. Mais attention, cette semaine, Chris Marques a senti Clara un peu en difficulté. “Une chorégraphie en demi-teinte donc”. Qu’en ont pensé les autres juges ? Patrick Dupont est “globalement” satisfait. “Mais je sens chez vous une baisse d’énergie et je vous ai connue plus forte”. Pour Jean-Marc Généreux, “on était sur un ciel variable”.

Voici les notes des juges : Patrick Dupont (8) Shy’m (8) Chris Marques (7) Jean-Marc Généreux (7)

Total : 30 points. Ils sont troisièmes ex-æquo au classement des juges. Les votes du public les ont placé en face à face avec Yoann Riou. C'est finalement le journaliste sportif qui a été éliminé ce samedi 19 octobre.

