Alors qu’il cartonne actuellement à la fois dans Demain nous appartient et dans Danse avec les stars, Clément Rémiens reste très proche de sa famille. Il vient d’ailleurs de publier une photo de lui enfant en compagnie de son grand-père pour lui souhaiter une bonne fête.

Très actif sur les réseaux sociaux, Clément Rémiens s’affiche très régulièrement en compagnie des membres de sa famille de Demain nous appartient, mais également auprès de sa véritable famille. Ce dimanche 7 octobre, il n’a pas oublié de rendre hommage à son papy à l’occasion de la fête des grands-pères, et ce malgré son planning chargé entre le tournage de la série de TF1 et ses répétions pour Danse avec les stars. Il a donc publié sur son compte Instagram une photo adorable sur laquelle on le découvre enfant en compagnie de ce dernier. « Bonne fête à tous les papys de France, » a-t-il ainsi écrit en guise de légende.

Malgré les quelques années qui le séparent de cette photo, Clément Rémiens reste très reconnaissable : même regard et toujours le même sourire espiègle. Le cliché n’a pas manqué d’attendrir les fans du comédien. Il a en effet récolté plus de 45 230 « likes ».

Toujours sur Instagram, Clément Rémiens a également mis à l’honneur, il y a quelques jours, sa partenaire de Danse avec les stars, Denitsa Ikonomova. Il faut dire que les deux danseurs continuent d’impressionner les jurés. Leur charleston endiablé sur un remix de Hit de road Jack, ce samedi 6 octobre, leur a permis de se classer en deuxième position à l’issue de ce deuxième prime. « Il y avait de la fraîcheur, il y avait de la difficulté, c’était très complexe ! (…) J’adore ce charleston fringant avec autant d’énergie, » s’est d’ailleurs exclamé Jean-Marc Généreux.





Redécouvrez son charleston sur un remix de Hit the road Jack avec Denitsa Ikonomova dans la vidéo ci-dessous :