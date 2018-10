Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Il souffle ses 21 bougies aujourd’hui. Clément Rémiens, l’un des acteurs phares de la saga quotidienne Demain nous appartient célèbre son anniversaire ce lundi 15 octobre. Et en ce jour très spécial, l’interprète de Maxime Delcourt devrait le vivre… En répétitions ! En effet, après trois premiers primes sur le plateau de Danse avec les stars, le comédien entame une nouvelle semaine d’entraînements aux côtés de sa partenaire Denitsa Ikonomova. Un nouveau défi pour le collègue d’Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur qui semble s’épanouir sur le parquet : « Dans cette émission, j’aime surtout l’aspect sportif et artistique, nous confiait-il peu avant le lancement de cette nouvelle édition. En tant que comédien, cela me permet d’ajouter une corde à mon arc. C’est aussi une chance de mieux connaître mon corps, d’en savoir plus sur moi. »

Originaire de Rousies dans les Hauts-de-France, Clément Rémiens a vu sa vie basculer dès le début de la saga Demain nous appartient. Les téléspectateurs ont de suite été touchés par son personnage. Son histoire d’amour avec Clémentine jouée par Linda Hardy a également suscité la curiosité des fans de la saga quotidienne de TF1. Son arrivée dans Danse avec les stars est aussi un événement marquant dans la carrière du jeune homme. Après des études de théâtre au cours Florent, le voilà désormais sur le devant de la scène, devant des milliers de téléspectateurs chaque samedi soir.

Aujourd’hui comblé par ses divers projets, Clément Rémiens semble toujours prêt à relever de nouveaux défis. Après la télévision et la danse, le comédien serait enchanté de monter sur les planches : « J’essayerai toujours de trouver de nouvelles expériences, nous expliquait-il également. Je n’ai encore jamais joué de pièce de théâtre dans Paris, et je me battrai pour le faire. » En attendant, retrouvez-le sur le parquet de Danse avec les stars samedi 20 octobre sur TF1.





