Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, Clément Rémiens était sixième au classement et compte bien rattraper son niveau. On lui reproche d’être un garçon “trop” gentil et de ne jouer qu’au petit-frère avec sa partenaire Denitsa Ikonomova … Après quatre semaines de compétition, les juges ont envie de voir une autre facette de la star de Demain nous appartient. Alors toute la semaine, il a travaillé très dur au côté de sa danseuse pour faire ressortir le lion qui est en lui. Un vrai challenge pour lui !





Au programme de ce samedi soir pour Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova, un contemporain sur “La fête de trop” d’Eddy de Pretto. “Je suis plus petit poussin que lion,” avoue la star de Demain nous appartient qui doit pourtant montrer une facette plus dark. A la fin de sa prestation, il arrache son tee-shirt façon mauvais garçon. Alors a-t-il réussi son pari et convaincu les juges ? “Merci Clément, tu prends en compte ce qu’on te dit,” commence Shy’m, “Je pense que le petit lion a bouffé le poussin”. “Pour moi aujourd’hui, c’était ouf !” exulte Chris Marques. Patrick Dupont qui met un 7 à Basile Boli et un 6 à Clément Rémiens, les twittos voient rouge ! Triple 8 tout de même pour le jeune acteur et une troisième place au classement final des juges ! Et vous, qu'avez-vous pensé de la prestation de Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova ?