Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Le quatrième prime de Danse avec les stars s’annonce très spécial. Et pour cause, Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault doivent chacun entraîner deux couples et en plus, performer avec eux en direct jeudi soir !

Arielle Dombasle n’a pas froid aux yeux et promet une ambiance "Muy Sexy". Cette semaine elle est très bien entourée et se retrouve aux côtés de deux danseurs professionnels : Maxime Dereymez, son acolyte depuis le début de l’aventure et le juge Chris Marques. Ensemble, ils vont présenter une rumba.



Et il faut dire qu’entre Arielle Dombasle et Chris Marques, ça matche plutôt bien ! Ils se sont trouvés un point commun : tous deux parlent l'espagnol ! Si Chris Marques est venu donner quelques conseils à l’apprentie danseuse, voilà que les deux réunis donnent par la même occasion un cours d’espagnol à Maxime Dereymez… Si pour Arielle et Chris, parler cette langue est tout naturel, son partenaire semble un peu perdu face à cette langue étrangère. Mais il est déjà trop tard, la machine est lancée. D’ailleurs, Maxime Dereymez le dit lui-même : "On va les perdre souvent !"



Ne manquez rien de la prestation d'Arielle Dombasle jeudi soir dès 21 heures sur TF1, où elle dansera en compagnie de Chris Marques et Maxime Dereymez !



Samedi dernier, Arielle Dombasle et Maxime Dereymez se sont présentés sur un Tango et Cancan :