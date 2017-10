Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

A chaque année ses spécificités. Pour cette nouvelle saison de Danse avec les stars, deux nouvelles épreuves font leur entrée. La Crazy Night et la Family Choice. MYTF1 vous en dit plus...

Plus que quelques jours à patienter avant de retrouver Danse avec les stars. Dans quelques jours, 10 nouvelles stars fouleront le parquet de l'émission musicale de TF1. Pendant plusieurs semaines, aux côtés de danseurs professionnels, les 10 personnalités françaises sélectionnées vont vivre une expérience unique où elles devront proposer des prestations toujours plus étonnantes et surprenantes. Leur mission principale : obtenir les meilleures notes pour aller le plus loin possible dans le jeu. Après la victoire de Laurent Maistret lors de la dernière saison, qui repartira avec le fameux trophée de Danse avec les stars ?



Pour cette huitième année, plusieurs nouveautés sont au rendez-vous, dont deux nouvelles épreuves. En effet, cette saison, denouvelles épreuves et thématiques seront proposées aux candidats. A commencer par une Crazy Night où absolument tout peut arriver. Rebondissements et surprises sont à prévoir. Autre nouveauté qui devrait intéresser les téléspectateurs, la Family Choice. Pendant la soirée, un proche de chaque personnalité viendra lui lancer un défi en choisissant une danse, et peut-être même danser à ses côtés pour une performance... Voilà qui promet de bons moments d'anthologie.

Danse avec les stars, samedi 14 octobre à 21h00 sur TF1 !