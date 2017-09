Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Chaque jour, le casting de la prochaine saison de Danse avec les stars se dévoile un peu plus. Agustin Galiana, comédien espagnol qui incarne Adrien dans la série "Clem", sera bien de la partie pour la nouvelle édition du concours de danse. Il l’a annoncé lui-même lors d’un Facebook live organisé par TF1 : "Ils m’ont demandé, j’ai dit oui tout de suite. J’avais très envie de faire cette émission, j’adore danser. Je ne sais pas trop danser, je danse en soirée et chez moi. Je n’ai pas du tout commencé à m’entraîner. L’entraînement me fait peur, c’est un vrai défi. J’espère que le public va être content de me voir."

L’acteur de 39 ans affrontera notamment sur la piste de danse le nageur français Camille Lacourt, le chanteur Sinclair, Arielle Dombasles ou encore Lenni-Kim. Le reste du casting de cette nouvelle saison sera révélé par Yann Barthès dans Quotidien ce lundi 11 septembre à 19h20 sur TMC. Ils devront tout donner pour réussir les prouesses attendues par le redoutable jury constitué de Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux , Chris Marques et le petit nouveau de la saison, Nicolas Archambault.

Rendez-vous le 14 octobre prochain sur TF1 pour Danse avec les Stars 8 !