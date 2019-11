DALS. Azize Diabaté éliminé, Sami El Gueddari sauvé

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova ont été éliminés, ce jeudi 7 novembre, en quart de finale face à Sami El Gueddari et Fauve Hautot.

"Ca a été un face à face de légende", lâche Camille Combal. Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova viennent d’être éliminés face à Sami El Gueddari et Fauve Hautot. Il faut dire qu’à deux semaines de la grande finale de Danse avec les stars, la compétition monte encore d’un cran. Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova ont obtenu 30% des votes contre 70% des votes. Le comédien des Bracelets rouges ne tire que du positif de son aventure. "On s’est amusé, c’est le principal. Mon plus beau moment ? Le contemporain", avoue-t-il avant d’ajouter : "Merci aux juges de m’avoir appris beaucoup de choses. Merci à Chris Marques (avec qui il a partagé sa première prestation NDLR.) de m’avoir appris la salsa. Je ne regrette rien ".

Denitsa Ikonomova, de son côté, a salué l’humilité du jeune homme. "Merci pour cette belle rencontre. Azize est une personne humble, respectueuse. Il portait mon sac », ironise-t-elle, avant de lui souhaiter tout le meilleur « Ton chemin ne s’arrête pas ici, tu as un avenir incroyable devant toi ".

Pour cette soirée spéciale juges, les stars et leur danseur ont interprété deux danses. A l'exception d'Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova. Tous les danseurs ont, en effet, été soumis aux votes des téléspectateurs directement après leur première prestation. Leur classement a été ajouté à celui des membres du jury. Arrivé dernier, le duo a été privé de deuxième danse.

Il ne reste à présent plus que trois couples dans la compétition : Elsa Esnoult et Anthony Colette, Ladji Ducouré et Inès Vandamme et Sami El Gueddari et Fauve Hautot.

