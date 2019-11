DALS. Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova rendent un vibrant hommage à Christian Millette

Lors de leur deuxième prestation de la soirée de "Danse avec les stars", Denitsa Ikonomova et Azize Diabaté ont dansé une rumba sur Alter ego" de Jean-Louis Aubert en hommage à Christian Millette.

Depuis près de sept saisons, Denitsa Ikonoma et Christian Millette illuminent le parquet de Danse avec les stars. Mais ce que vous ne savez peut-être pas ces que ces deux-là se connaissent depuis bien plus longtemps. La jeune femme avait 17 ans et le jeune homme 22 ans lorsqu’ils ont dansé ensemble pour la première fois. Christian Millette était un champion canadien. Il a été séduit par Denitsa Ikonomova en la voyant danser. "Je n’avais plus de partenaire, je l’ai contactée", explique le danseur. Entre eux, la connexion a été immédiate. "On a gagné plein de championnats ensemble", commente Denitsa Ikonomova. Alors, lorsque l’on propose à Christian Millette de participer à Danse avec les stars, il ne se voit pas faire l’aventure sans sa grande copine. "C’est grâce à lui que je suis ici. Il ne voulait pas venir sans moi", avoue la danseuse.

Alors, quand la production de l’émission a demandé à Denitsa Ikonomova à qui elle souhaiterait rendre hommage sur le parquet de Danse avec les stars, c’est sans grande surprise, qu’elle a choisi son ami. C’est sur Alter ego de Jean-Louis Aubert que Azize Diabaté et sa partenaire ont dansé pour Christian Millette. Ce dernier a d’ailleurs échangé quelques pas de danse avec Denitsa Ikonomova. Une prestation qui a particulièrement ému Patrick Dupont. "Je suis bouleversé. Danser l’amitié, l’amour, c’est merveilleux, c’est une chance inouie. Ces deux-là me bouleversent, Azize, j’aimerais que tu me bouleverses autant », a-t-il lancé en larmes. "Tu as été mangé par l’émotion ". Shy’m, de son côté, a souhaité relativiser. "Sur le plan artistique j’aurais pu être ému, mais il y avait trop d’imperfections au niveau de la technique".

Les juges ont attribué leurs notes : Patrick Dupont : 9, Shy’m : 7, Chris Marques : 4, Jean-Marc Généreux : 7 soit 27 points.

