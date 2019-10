DALS. Clara Morgane à la hauteur de Shy'm ?

Pour ce 4e prime de "Danse avec les stars", Clara Morgane et Maxime Dereymez ont dansé un contemporain sur le titre "All by myself" de Céline Dion. Un défi de taille.

Un sacré pari pour Clara Morgane. La jeune femme danse un contemporain sur un titre emblématique de Céline Dion All by myself. "Je suis dans le contrôle car depuis des années, je me dis que je dois être parfaite pour plaire à tout le monde, pour ne pas donner de la matière pour être encore plus jugée, scrutée. C’est une forme de protection. Pour la première fois, je me permets d’être davantage moi-même ", lance Clara Morgane à quelques heures de son entrée sur le parquet de Danse avec les stars. Cette semaine, la jeune femme a un double défi : lâcher prise mais également être à la hauteur des attentes des juges, en particulier Shy’m.

C’est grâce à ce titre, en effet, que la chanteuse a remporté la saison 2 de Danse avec les stars aux côtés de Maxime Dereymez. "Tu nous a porté toute la semaine", a lancé Clara Morgane à la fin de sa prestation. "Tu travailles fort, tu ne relâches jamais la pression, tu ne laisses rien au hasard. Attention à ne pas tomber dans le je veux trop bien faire, le côté trop scolaire. Je veux que tu laisses tomber la carapace", lui conseille Shy’m. Jean-Marc Généreux confie pour sa part : "J’ai été transporté. J’ai vu une vraie libération, tu te fais de plus en plus confiance. Il y a eu un vrai lâché prise. C’était beaucoup plus organique moins mécanique".

Les juges attribuent leurs notes : Patrick Dupont lui donne un 9, Shy’m, un 8, Chris Marques, un 7, Jean-Marc Généreux, un 8. Clara Morgane et Maxime Dereymez totalisent 32 points.

Danse avec les stars - Chaque samedi 21h05 sur TF1 et suivez les répétitions sur MYTF1