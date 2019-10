DALS. Clara Morgane décroche un 10 et marque des points avec son porté

Clara Morgane et Maxime Dereymez ont terminé premier du classement des juges. Retour sur leur prestation.

Elle a échappé de peu à l’élimination samedi 19 octobre face à Yoann Riou. Clara Morgane a finalement été éliminée de Danse avec les stars ce samedi 26 octobre même si elle a fait l'unanimité auprès du jury. La jeune femme a conquis Shy'm, Patrick Dupont, Jean-Marc Généreux et Chris Marques en dansant un jive sur Proud Mary de la série Glee. La belle a même relevé le défi lancé par Chris Marques : réaliser des beaux pas de danses avec des rebonds et des pointes. Il faut dire que Clara Morgane était particulièrement bien accompagnée. Elle dansait, non seulement, avec son partenaire Maxime Dereymez mais également avec deux jeunes prodiges de la danse : Mae et Nathan, 8 ans, tous deux en CM1. En effet, pour la première fois dans l’histoire de Danse avec les stars, des enfants dansent avec les célébrités. Et n'hésitent pas à leur donner leurs précieux conseils.

Une performance "pleine d’énergie", qui a été saluée par le jury. Shy’m : "Waouh. Bravo pour cette chorégraphie. Je vous ai trouvé hyper homogène tous les quatre. Vous avez une pêche. Vous nous avez emportés", a lancé Shy’m enthousiaste. Et Chris Marques d’ajouter : "On est sur une très très belle performance". Quant à Patrick Dupont, il a avoué : "J’adore le jive, cette chanson et comment ça a été fait".

Les juges ont attribué leurs notes : Patrick Dupont leur a donné un 10, Shy’m, un 9, Chris Marques, un 7, Jean-Marc Généreux, un 7 soit 33 points au total.

Comme les autres stars, Clara Morgane a également participé au concours de porté avec Maxime Dereymez. Ils ont remporté 10 points en plus en terminant deuxième derrière Ladji Doucouré et Inès Vandamme. Mais elle a finalement été éliminée face à Ladji Ducouré en face à face final.

