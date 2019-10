DALS. Clara Morgane éliminée, Ladji Doucouré sauvé

La compétition s’intensifie de semaine en semaine. Un nouveau couple a été éliminé ce samedi 26 octobre 2019. Il s’agit de Clara

L’étau se resserre. Ils ne sont cinq couples encore en compétition : Elsa Esnoult et Anthony Colette, Linda Hardy et Christophe Licata, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova, Sami El Gueddari et Fauve Hautot et Ladji Doucouré et Inès Vandamme. C’est en effet, Clara Morgane et Maxime Dereymez qui ont été éliminés à l’issue de ce sixième prime ce samedi 26 octobre 2019. Le duo s’est retrouvé en face à face avec Ladji Doucouré et Inès Vandamme. Ils ont obtenu 44 % des votes contre 56 %.

L'émotion s'est emparée du plateau au moment de l'élimination de Clara Morgane. "Je n'ai rien à regretter. J'ai vécu une aventure incroyable. Maxime a tout donné pour moi. Je me suis donnée à fond", a confié la jeune femme les larmes aux yeux. "Elle n'a rien à se reprocher. Je n'ai rien à lui reprocher. Elle était motivée. On bossait jusqu'à huit heures par jour. Chapeau et merci pour le respect de la danse et de la compétition", a, de son côté, ajouté son partenaire de danse Maxime Dereymez.

Au cours de cette grande soirée, les stars sont retombés en enfance. Ils ont dansé avec des jeunes prodiges. Clara Morgane et Maxime Dereymez ont dansé un jive sur Proud Mary de la série Glee avec Mae et Nathan, 8 ans. Une prestation qui a fait l'unanimité auprès des juges. Patrick Dupont lui a même accordé un 10. "J’adore le jive, cette chanson et comment ça a été fait". A l'issue de leur prestation, le duo s'est même classé en première position du classement du jury. Le couple a ensuite participé au concours de porté. Ils ont terminé en deuxième place derrière Ladji Doucouré et Inès Vandamme. Clara Morgane et Maxime Dereymez ont, finalement, terminé en première position du classement de juges. Mais cela n'a pas suffi à convaincre les téléspectateurs. "Je suis un peu choqué que Clara quitte la compétition", a avoué Jean-Marc Généreux même si il comprend que le public ait fait un autre choix.

