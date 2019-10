DALS. Clara Morgane et Sami El Gueddari au top du classement des juges

Quelles sont les stars en tête du classement des juges ? Voici les résultats de cette sixième soirée de "Danse avec les stars" spéciale "Kids".

Pour ce sixième prime de Danse avec les stars, les six célébrités encore en compétition ont relevé un nouveau défi : partager le parquet avec des prodiges de la danse. Des jeunes gens plein de talents, venus des quatre coins de la France et de la Belgique. Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont dansé un chacha sur En feu de Soprano avec Ruben Tanghe et Kacie Catteau, 7 ans, vices champions de danses latines. Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova ont dansé une samba sur ABC des Jackson 5 avec Dayana et Mica, 10 ans, champions de danse standard depuis trois ans. De leur côté, Ladji Doucouré et Inès Vandamme ont réalisé un quickstep sur la B.O Les Indestructibles avec Cassandra et Robine-André, 9 et 10 ans, vice champions de danses latines. Clara Morgane et Maxime Dereymez ont, pour leur part, réalisé un jive sur Proud Mary de la série Glee avec Mae et Nathan, 8 ans, tous deux en CM1. Elsa Esnoult et Anthony Colette ont réalisé un contemporain avec Mila, 12 ans, médaille d'or de plusieurs concours, sur le titre Elastic heart de Sia. Linda Hardy et Christophe Licata ont réalisé une valse sur le titre J'envoie valser d'Olivia Ruiz, avec Lena et Valentin, 8 ans. Les deux jeunes danseurs originaires de Saint Laurent de Carnols (30) ont un beau palmarès à leur actif puisqu’ils sont champions d’Occitanie 2019 et sont arrivés 7eme au championnat de France 2019.

Mais alors est-ce les mêmes duos qui ont convaincu les juges ? Quelles stars se sont propulsées en haut de leur classement ?

Patrick Dupont, Shy’m, Chris Marques et Jean-Marc Généreux ont rendu leur verdict. Voici les notes qu’ils ont attribuées. A noter que cette semaine, en plus de leur prestation, les stars ont participé au concours de porté. Ils pouvaient remporter entre 2 à 12 points supplémentaires.

Classement final des juges :

Clara Morgane et Maxime Dereymez, premiers avec 43 points, 33 points lors de leur prestation et 10 points pour leur porté

Sami El Gueddari et Fauve Hautot 2eme avec 41 points, 33 points lors de leur prestation et 8 points pour leur porté

Ladji Doucouré et Inès Vandamme, 3eme avec 40 points, 28 points lors de leur prestation et 12 points pour leur porté

Linda Hardy et Christophe Licata, 5eme avec 37 points, 31 points lors de leur prestation et 6 points pour leur porté

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova, 5eme avec 30 points, 26 points lors de leur prestation et 4 points pour leur porté

Elsa Esnoult et Anthony Colette, 6eme avec 24 points, 22 points lors de leurs prestation et 2 points pour leur porté





