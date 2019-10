DALS. Clara Morgane et Sami El Gueddari au top du classement des juges

Quelles sont les stars en tête du classement des juges ? Voici les résultats de cette quatrième soirée de "Danse avec les stars".

Pour ce quatrième prime de Danse avec les stars, les huit célébrités encore en compétition ont rendu hommage à Céline Dion en dansant sur ses plus grands tubes. Hugo Philip et Candice Pascal ont interprété un jive sur J’irai où tu iras, Linda Hardy et Christophe Licata, un cha cha sur Dans un autre monde, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova, un foxtrot sur Pour que tu m’aimes encore, Sami El Gueddari et Fauve Hautot, un paso doble sur Show must go on, Ladji Doucouré et Inès Vandamme, un jive sur River deep mountain high. De leur côté, Elsa Esnoult et Anthony Colette ont dansé une rumba sur la bande originale de Titanic My heart will go on. Yoann Riou et Emmanuelle Berne ont, eux aussi, réalisé une rumba sur D’amour ou d’amitié. Quant à Clara Morgane et Maxime Dereymez, ils ont dansé un contemporain sur All by myself. Une soirée placée sous le signe de l’émotion.

Comme chaque semaine, une star et son danseur ont quitté l’émission. C’est qui ont dû faire leurs adieux à leurs petits camarades.

Mais alors est-ce les mêmes duos qui ont convaincu les juges ? Quelles stars se sont propulsées en haut de leur classement ?

Patrick Dupont, Shy’m, Chris Marques et Jean-Marc Généreux ont rendu leur verdict. Voici les notes qu’ils ont attribuées.

Classement final des juges :

Clara Morgane et Maxime Dereymez, premiers avec 32 points

Sami El Gueddari et Fauve Hautot 2eme avec 30 points

Ladji Doucouré et Inès Vandamme, 3eme avec 29 points

Elsa Esnoult et Anthony Colette, 4me avec 26 points

Hugo Philip et Candice Pascal, 5eme avec 25 points

Linda Hardy et Christophe Licata, 6eme avec 24 points

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova, 7eme 23 avec points

Yoann Riou et Emmanuelle Berne, eme avec points 19 points

