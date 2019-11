DALS. Elsa Esnoult et Anthony Colette sont éliminés

C’est Elsa Esnoult qui a été éliminée à l’issue de ce neuvième prime de Danse avec les stars ce samedi 16 novembre 2019. Les finalistes sont Ladji Ducouré et Sami El Gueddari.

"C’est une aventure de dingue. Merci de tout votre amour, de votre soutien. Merci à l’équipe de Danse avec les stars. Grâce à vous, j’ai appris à danser et même à marcher. On me reprochait de marcher comme une fille. Merci à Anthony. J’aurais tellement aimé t’emmener plus loin. Merci pour ton talent, tout ce que tu m’as enseigné. Tu as été patient", a tenu à saluer Elsa Esnoult. La jeune femme vient d’être éliminée de cette dixième saison de Danse avec les stars aux portes de la finale mais elle n’a aucun regret. Elle s’est dépassée tout au long de l’aventure. Ce que son partenaire de danse, Anthony Colette confirme : "On a beaucoup beaucoup travaillé. On a passé des moments compliqués mais on a kiffé. Mes trois saisons étaient superbes. Si c’était à refaire, je le referais avec toi", a-t-il admis.

Lors de cete demi finale, Elsa Esnoult et Anthony Colette ont réalisé trois prestations. Pour la première fois dans l’histoire de l'émission, les couples ont partagé le parquet avec une héroïne du quotidien. Elsa Esnoult et Anthony Colette ont réalisé un jive avec Shylee, une danseuse pleine d’énergie qui a boosté la comédienne des Mystères de l’amour. Ils ont également dansé une valse ainsi qu’un medley avec les autres couples en compétition.

Elsa Esnoult et Anthony Colette se sont retrouvés en face à face final avec Sami El Gueddari et Fauve Hautot. Ils ont remporté 26% des votes contre 74% des votes. "Bravo à vous tous qui êtes encore en compétition", a conclu la comédienne.

Danse avec les stars - Chaque samedi 21h05 sur TF1 et suivez les répétitions sur MYTF1