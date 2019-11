DALS. Elsa Esnoult se transcende grâce à Shylee

Elsa Esnoult est une vraie battante. Elle a montré qu'elle avait bel et bien sa place en demi-finale de Danse avec les stars. Elle s'est transformée sur le plateau grâce au soutien de Shylee.

Pour leur deuxième prestation de la soirée, Elsa Esnoult et Anthony Colette dansent avec Shylee. La jeune femme de 29 ans est une danseuse professionnelle qui déborde d’énergie. Tous les trois interprètent un jive sur le titre Jailhouse rock du Riverdale Cast. Toute la semaine, la comédienne des Mystères de l’amour a reçu les conseils de Shylee et d’Anthony Colette. "J’espère être un modèle de détermination pour Elsa. Il faut qu’elle fonce. Elle a des capacités, c’est une jolie fille", confie Shylee sur les répétitions.

Car si cette dernière est pleinement épanouie aujourd’hui, elle a dû affronter le regard de personnes malveillantes. "Je devais avoir 16-17 ans quand j’ai commencé. Je recevais beaucoup de compliments. Mais on me disait : « Tu n’as pas fait de cours de danse et puis il faut que tu ressembles aux autres, que tu sois plus mince". Elle ajoute : "Sans m’en rendre compte, je mangeais un peu moins et j’ai maigri. C’est un ami m’a fait me rendre compte que ce n’était pas moi. Je n’étais pas plus heureuse, je ne travaillais pas plus. En fait, je m’assume totalement. Je suis heureuse comme je suis. Je ne vais pas me conformer à ce qu’on m’exige d’être ".

Il faut croire que les conseils de Shylee ont servi à Elsa Esnoult. La comédienne s'est transformée sur cette nouvelle prestation. "C’était un jive de malade. Shylee tu as reboosté notre Elsa. Je dis bravo", a lancé Jean-Marc Généreux. "J’ai adoré le trio. Tu as un courage et du positivisme à toute épreuve. La dernière fois je t’ai vu avec Iris Mittenaere, tu as pris confiance en toi. C’était pareil avec Shylee. Tu as toujours envie d’être au niveau. Ca t’aide d’être avec une autre nana", a ajouté Shy'm.

Les juges ont attribué leurs notes : Patrick Dupond leur a donné un 8, Shy'm un 7, Chris Marques un 6, et Jean-Marc Généreux un 7 soit 28 points

Danse avec les stars - Chaque samedi 21h05 sur TF1 et suivez les répétitions sur MYTF1