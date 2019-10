DALS. Entre Yoann Riou et Emmanuelle Berne c’est une histoire "d’amour et d’amitié"

Yoann Riou et Emmanuelle Berne ont dansé une rumba sur le tube de Céline Dion "D'amour ou d'amitié". Une chanson qui semble écrite pour le duo.

"Je crois à 300% en ma petite rillette", lance Emmanuelle Berne à quelques minutes de rentrer sur le parquet de Danse avec les stars. Le ton est donné. Entre la danseuse et Yoann Riou, il existe une réelle complicité est née. "Céline Dion c’est le symbole du romantisme en chanson. J’ai l’impression que cette chanson elle la chante pour nous. Emmanuelle Berne est plus que ma partenaire de danse. Entre nous, il y a une amitié à vie", précise le journaliste sportif. Et d’ajouter : "Emmanuelle, je veux t’offrir une purée sans grumeaux, une chorégraphie de A à Z".

Yoann Riou et Emmanuelle Berne dansent une rumba sur "D’amour ou d’amitié". Si les juges notent toute la bonne volonté du journaliste, ils : "Yoann, tu me touches à chaque fois de façon différente. Mais cette semaine, j’ai une petite frustration. J’ai vu le Yoann tendu par le direct. Essaye de te détendre. Tu es beau", lance Shy’m. Et Jean-Marc Généreux d’ajouter : "Yoann, pour toi, j’ai définitivement de l’amour. Mais dans une rumba, il ne faut pas danser dans un bloc. Sur le plan artistique tu m’as comblé en revanche". Et Patrick Dupont de conclure : "On aime cet homme enfant même quand il trébuche".

Les juges ont attribué leurs notes : Patrick Dupont, lui donne un 6, Shy’m, un 5, Chris Marques, un 4 et Jean-Marc Généreux un 4. Le duo totalise 19 points.

Danse avec les stars - Chaque samedi 21h05 sur TF1 et suivez les répétitions sur MYTF1