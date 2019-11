DALS. Face à Sami El Gueddari, Chris Marques est sans voix

La chanson inavouable de Sami El Gueddari ? "Je t'aime" de Lara Fabian. Pas évident pour l'athlète, réputé pour sa timidité, de danser sur ce titre.

La chanson de Sami El Gueddari ? Je t’aime de Lara Fabian. "Elle est aux antipodes de ce que je suis. C’est une déclaration d’amour. Ce n’est pas mon langage quotidien. Je suis quelqu’un de réservé", admet l’athlète. Danser sur ce titre, c’est donc un énorme défi pour Sami El Gueddari. Mais aux portes de la demi-finale, le jeune homme a envie de montrer une autre facette.

Sur les répétitions, Sami El Gueddari se montre timide. "L’enjeu ? Te montrer passionnément intense", lui lance sa danseuse Fauve Hautot. "Je vais tout faire pour réussir à dégager des émotions. Je n’ai pas choisi cette danse pour les cacher", explique le sportif. Sur le parquet, Sami El Gueddari brise enfin la carapace. Pas de doute, le pari est réussi… Sami El Gueddari réussit même l’exploit d'estomaquer Chris Marques. "Franchement, Sami, tu as été magistral", lance-t-il avant de se mettre debout. "Je n’ai plus de mots. Je n’ai plus rien à dire car c’était splendide. La connexion était là entre vous", poursuit-il alors que le public ovationne le sportif.

Les notes sont à la hauteur des commentaires du jury. Sami El Gueddari et Fauve Hautot reçoivent un 9 de Patrick Dupond, un 9 de Shy’m, un 9 de Chris Marques et un 9 de Jean-Marc Généreux. Ils totalisent 36 points et terminent premiers du classement des juges. Toutefois, le choix du public est tout autre. Le duo se retrouve en face à face final avec Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova.

