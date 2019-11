DALS. Finale : Sami El Gueddari et Ladji Doucouré, en pleurs, bouleversent le plateau

C'est sur des larmes... d'émotion que la finale de Danse avec les stars, remportée par Sami El Gueddari et Fauve Hautout, s'est clôturée.

De l’émotion, de l’émotion et encore de l’émotion. Cette finale de Danse avec les stars, remportée par Sami El Gueddari et Fauve Hautot, a fait verser quelques larmes. Il faut dire que les finalistes de l'émission, Ladji Doucouré et Ines Vandamme et Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour clôturer cette saison 10 en beauté. Sami El Gueddari et Fauve Hautot n’ont pu retenir leurs larmes en interprétant leur dernière prestation de la soirée : un freestyle sur Voilà c’est fini de Jean-Louis Aubert. Une danse pas comme les autres pour les deux protagonistes puisqu'elle représente leur histoire d’amitié. "Dans cette danse, il y aura plein de petits clins d’œil à notre aventure. Les moments qui ont fait que l’on s’est découvert, apprivoisé", confiait le sportif lors des répétitions. "Ca va nous ressembler", ajoutait Fauve Hautot. "Je suis admirative de ce mec".

Sami El Gueddari qui a pourtant du mal à laisser paraître ses émotions a complètement brisé la carapace. Une prestation qui a fait l’unanimité. Sur le plateau et en coulisses tout le monde était en larmes. Jean-Marc Généreux a tenu à rendre un vibrant hommage à l’athlète paralympique. "Ce soir sur le parquet on a vu deux génies danser, un arriver comme un athlète, l’autre comme une danseuse et vous reportez tous les deux comme des artistes", a-t-il lancé. Avant d’ajouter : "Si ton but était de démocratiser le handicap, c’est réussi. Ma fille ne peut pas le faire en gestes et en parole. Toi, tu as fait un plaidoyer en paroles, je ne t’oublierai jamais"

Ladji Doucouré et Ines Vandamme ont, eux aussi, mis des frissons au public et aux téléspectateurs lors de leur dernière danse. Ils ont réalisé un freestyle sur Avant toi de Slimane et Vitaa. Et si le champion du monde du 110 mètres haies a réussi l’exploit de retenir ses larmes tout au long de la chorégraphie, il a fini l’a finie en pleurs. Shy’m n’a, elle aussi, pas pu retenir son émotion. "Ladji a commencé les yeux mouillés. Te voir pleurer pendant la chorégraphie, vivre ton émotion, c’était beau, c’était généreux. Tu es quelqu’un de tellement humble… Cette danse était à l’image de votre couple, tout en humilité ". Ce qu’a confirmé Patrick Dupond : "Il y avait beaucoup de pudeur, de tendresse, une très grande classe. Vous allez à l’essentiel de la danse qui est l’amour".

De l'amour, Sami El Gueddari et Ladji Doucouré en ont donné tout au long de la compétition aux téléspectateurs.