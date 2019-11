DALS REPLAY. Retour sur le parcours de Ladji Doucouré, finaliste de l'émission

Ladji Doucouré a perdu en finale de Danse avec les stars face à Sami El Gueddari. Retour sur son parcours.

"Je suis un compétiteur né et n’en doutez pas une seconde : je viens pour me surpasser, tout en respectant mes adversaires, et gagner bien entendu", lançait Ladji Ducouré quelques jours seulement avant le lancement de Danse avec les stars. Le sportif a tenu parole. Au fil des semaines, l’athlète de haut niveau a progressé sur le regard bienveillant de sa partenaire Ines Vandamme. Abonné au 8, il en a reçu 13, Ladji Ducouré n’a jamais baissé les bras même dans les moments difficiles. Car son parcours n’a pas été de tout repos.

Tout a commencé par une prestation un peu hésitante sur Je danse le mia. Le spécialiste du 110 mètres haies termine en septième position ex aequo lors du premier prime. "Il faut aller à fond dans DALS et là pour moi, tu étais un peu endormi", remarque Chris Marques. Mais Jean-Marc Généreux remarque qu’il a "un potentiel de folie et un charisme incroyable". Ce dernier ne s’est pas trompé. Et si quelques doutes s'en suivent, notamment le soir où il rate un porté avec sa partenaire de danse, Ladji Doucouré compte bien montrer de quoi il est capable. Il n’hésite pas, le soir-même, à le retenter… avec succès.

Le champion explose lors du troisième prime sur un contemporain sur Beliver d’Image Dragons : "Avant, tu courais. Maintenant, on a vu un homme qui dansait avec confiance. Tu nous a raconté une histoire, c’est touchant", commente Jean-Marc Généreux. Il continue, par la suite, à bluffer le jury et les téléspectateurs notamment quand il partage de le parquet de Danse avec les stars avec Brahim Zaibat lors des dix ans de l’émission. En demi-finale, il scotche tout le monde lorsqu’il danse un american smooth avec Ines Vandamme et Aude, une héroïne du quotidien. "Ce qui vous unit c'est la générosité. Ladji, tu t'affirmes, tu t'imposes, c'est toi le patron ce soir", lance Jean-Marc Généreux qui lui attribue un 10 au passage. Un vrai champion, ce Ladji Doucouré !

La plus grande progression de l'aventure

Pour cette grande finale, Ladji Doucouré et Ines Vandamme ont interprété un chacha sur September remix de Earth wind and fire. Une prestation saluée par les membres du jury. "Ladji, Ines, une danse géniale. Il y a du rythme, une prise de risque. Vous représentez la plus grande progression de la saison. Ca représente Danse avec les stars et le parcours que l'on recherche", a lancé Chris Marques. Et Patrick Dupond de confirmer : "Ca me fait plaisir de voir que tu es dans le lâché prise, tu es libre. Tu provoques mon admiration. Tu transmets un message à tous ceux qui pensent : "Non, je ne peux pas danser""

Pour sa deuxième danse de la soirée, Ladji Doucouré a choisi de redanser sur une chorégraphie qui a marqué son aventure : un contemporain sur le titre Believer de Imagine Dragons. Une prestation qui a donné des frissons aux membres du jury. "J’ai vécu un moment rare, j'ai eu des frissons du début jusqu’à la fin. C'est la première fois que je te vois danser en harmonie avec la chanson, c’était puissant. Tu as fait un parcours incroyable, époustouflant", a lancé Shy'm.

Pour leur troisième prestation, Ladji Doucouré et Ines Vandamme ont interprété un freestyle sur le titre Avant toi de Slimane et Vitaa. Une prestation remplie d'émotion. Le sportif et sa danseuse ont terminé leur danse en larmes. Shy'm n'a, elle non plus, pas réussi à retenir son émotion. "Cette danse était à l’image de votre couple, tout en humilité ".

