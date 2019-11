Sami El Gueddari gagne Danse avec les stars, retour sur son parcours

Sami El Gueddari a remporté la finale de "Danse avec les stars" face à Ladji Doucouré. L'occasion de revenir sur son parcours.

Il est le recordman des 10 et des 9 de cette dixième saison de Danse avec les stars puisqu’il en a récolté 20 au total. Sami El Gueddari n’a connu que la première et la deuxième place du classement des juges. Le sportif est en finale face à Ladji Doucouré. Comme son petit camarade, il espère bien remporter le trophée promis au vainqueur. Habitué à la compétition et à multiplier les heures de travail, l’athlète paralympique s’est donné à fond tout au long de l’émission.

Bluffant tout au long de son parcours, il s’est notamment frotté à Laurent Maistret, un ancien gagnant de Danse avec les stars. Un défi qu’il a relevé avec brio. "Oui, oui, oui", les lâche Chris Marques à l’issue de sa prestation. Il surprend le jury et les téléspectateurs à plusieurs reprises, quand il danse avec des petits bouts de chou sur En feu ou encore sur Ca, c'est vraiment toi de Téléphone. "Vous avez acquis une dextérité des jambes hallucinantes", admet Patrick Dupond.

Le plus difficile pour Sami El Gueddari ? Montrer ses émotions. Le travail finit par payer. Il ouvre son cœur avec l’aide de sa partenaire de danse, Fauve Hautot, sur Je t’aime de Lara Fabian. Et explose sur Je t’aime et je t’aimerai de Francis Cabrel. Une rumba qui a littéralement bluffé les juges. "Cette prestation m'a émue. J'essaie de trouver mes mots. A chaque fois que je vous vois danser Sami, il a quelque chose de très profond et palpable dans l'énergie. Tu es un bel humain et dans l'art et dans la vie", déclare Shy'm.

Un pari réussi

Il renouvelle l’exploit lors de la demi-finale où il partage le parquet avec Pauline, une anonyme qui a perdu sa jambe dans un accident l’année dernière. Un contemporain tout en douceur et en émotion qui lui permet, une fois, de plus de relever le défi qu’il s’était fixé en début de saison : "Je veux changer le regard sur le handicap".

Pour cette grande finale, Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont interprété un jive sur Can't hold us de Mackelmore. Une prestation saluée par les membres du jury. "C'était un jive oufissime", a lancé Jean-Marc Généreux. "Aujourd'hui tu prends du plaisir pour de vrai, tu ne réfléchis plus à ta choré", a confirmé Shy'm de son côté. Ils ont également décidé de redanser une chorégraphie qui a marqué leur aventure : un quickstep sur le tube Hey mama de Black Eyed Peas. "Je me souviens que, lors du prime, tu avais fait une danse très posée, comme un débutant qui monte la première marche du petit podium, Aujourd'hui, tu es sur le grand podium, tu as l’intelligence du corps et de l’esprit. Se mettre à nu dans un monde qu’on ne connait pas, c’est être un grand sage", Patrick Dupond. Pour leur troisième danse, Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont réalisé un freestyle sur le titre Voilà c'est fini de Jean-Louis Aubert. Une bien belle façon de clôturer l'aventure pour les deux danseurs. L'émotion s'est emparée du plateau à la fin de leur prestation. "Ce soir sur le parquet on a vu deux génies danser, un arriver comme un athlète, l’autre comme une danseuse et vous reportez tous les deux comme des artistes", a noté Jean-Marc Généreux en pleurs.

Ne manquez pas la grande finale de Danse avec les stars ce samedi 23 novembre à 21h sur TF1.