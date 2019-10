DALS. Hugo Philip éliminé, Ladji Doucouré sauvé

Hugo Philip et Candice Pascal ont été éliminés, ce samedi 12 octobre, à l’issue du quatrième prime de "Danse avec les stars". Revivez leur prestation.

Ils n’étaient plus que huit candidats encore en compétition : Azize Diabaté, Clara Morgane, Elsa Esnoult, Hugo Philip, Ladji Doucouré, Linda Hardy, Samir El Gueddari et Yoann Riou. C’est finalement qui a été éliminé avec sa danseuse ce samedi 12 octobre 2019.

Pour ce quatrième prime de Danse avec les stars, les célébrités et leurs partenaires ont dansé sur les plus grands tubes de Céline Dion, la star aux 250 millions d'albums vendus à travers le monde. Hugo Philip et et sa danseuse Candice Pascal ont interprété Hugo Philip et Candice Pascal ont interprété un jive sur J’irai où tu iras . Une prestation en demi teinte pour le jury. "C'est ta meilleure performance à ce jour. Mais au niveau de la technique, il y a du bon et du moins bon", a affirmé Jean-Marc Généreux. Et Chris Marques d'ajouter : "Vous êtes une énigme. Vous avez tout pour aller en finale. Par moment, vous avez des moments de brillance et parfois la technique n'est pas du tout là".

Patrick Dupont, Shy’m, Chris Marques et Jean-Marc Généreux leur ont attribué 25 points au total. Le duo est arrivé cinquième de leur classement. Cela n’a malheureusement pas suffi à convaincre les téléspectateurs. Ils se sont retrouvés en face à face final avec Ladji Doucouré et Inès Vandamme, troisièmes du classement des juges . Hugo Philip et Candice Pascal ont finalement obtenu 42% des votes contre 58%.

Comme chaque semaine, l’émotion s’est emparée du plateau. Hugo Philip a lancé : "Je suis déçu. Je n'avais peut-être pas ma place. J'étais peut-être moins bon au niveau de la technique que les autres. En tant que compétiteur, c'est frustrant. J'ai eu une partenaire qui m'a appris à progresser. Je ne retire que du plus de cette aventure". Candice Pascal, de son côté, a confié : "Je suis fière de lui. C'est un mec attachant, drôle, bosseur. Et je l'adore"

