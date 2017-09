Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Depuis huit ans, le parquet de Danse avec les Stars brille sur TF1 et a vu défiler de nombreux visages connus issus de tous les univers artistiques. L'occasion pour les personnalités séléctionnées de se frotter à l'art de la danse quelle soit contemporaine, moderne ou classique. L'année dernière, c'est Laurent Maistret qui a remporté la compétition aux côtés de sa partenaire Denitsa Ikonomova. Les téléspectateurs pourront commencer à se faire une idée sur celui ou celle qui pourrait lui succéder dès le samedi 14 octobre prochain, date officielle du lancement de l'émission.

Un casting prometteur

À l'approche du coup d'envoi de Danse avec les Stars, les noms des participants au programme ont d'ores et déjà été annoncés. Ainsi, Arielle Dombasle, Sinclair, Camille Lacourt, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Vincent Cerutti, Hapsatou Sy, Agustin Galiana, Joy Esther et Lenni-Kim ont tous accepté de relever le défi et sont prêts à se dépasser lors de cette compétion de danse. Alors que l'impatience grandit chez les fans, les apprentis danseurs, eux, se sont déjà mis au travail et ont commencé les premières journées de répétitions.

A savoir que cette nouvelle saison de DALS promet de grandes surprises : nouveau jury, nouveaux danseurs, nouvelles thématiques... Cette 8ème édition va vous surprendre du début à la fin !

Découvrez le shooting du casting de Danse avec les Stars dans la vidéo ci-dessous !