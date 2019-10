DALS. Ladji Doucouré et Inès Vandamme "indestructibles"

Pour ce prime spéciale Kids, Ladji Doucouré et Inès Vandamme ont réalisé un quickstep sur la bande annonce des Indestructibles avec deux jeunes danseurs : Cassandra et Robine-André.

"J’ai vu quatre super héros, vous m’avez donné la banane. Les pas étaient bien, le cadre était pas mal", lance Jean-Marc Généreux à l’attention de Ladji Doucouré. Le ton est donné. Le sportif et sa danseuse, Inès Vandamme viennent de terminer leur quickstep sur la bande annonce du film les Indestructibles. Cette semaine, l’athlète a pu compter sur le soutien et les conseils de deux prodiges de la danse : Cassandra et Robine-André, 9 et 10 ans. Ces derniers originaires de Lyon sont vice champions de danses latines. Ils dansent ensemble depuis deux ans et demi.

Ce n’est pas un hasard si le quator a dansé sur ce titre. En effet, depuis sa plus tendre enfance, Ladji Doucouré est fan des super héros : "Quand j’étais petit, on jouait aux héros avec mon frère et notre bande de copains. On s’appelait les Ninja Noirs et on se bagarrait pour de faux avec les lapinoux", confie-t-il.

A croire que cette expérience lui a été utile puisque Ladji Doucouré était plus que convaincant dans ce rôle. "La technique c’est pas mal mais ton engagement est vraiment indestructible", a admis Jean-Marc Généreux.

Les juges ont attribué leurs notes : Patrick Dupont, 8, Shy’m, 7, Chris Marques, 6, Jean-Marc Généreux : 7. Soit un total de 28 points.

Ladji Doucouré et Inès Vandamme ont également participé au concours de porté comme les autres stars. Ils ont marqué 12 points supplémentaires en terminant premiers. Ce qui leur permet de totaliser 40 points.

