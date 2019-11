DALS - Ladji Doucouré : "Notre victoire, c'est notre amitié"

En l'espace de dix semaines, Ladji Doucouré s'est émancipé. De sportif de haut niveau, il est devenu cet homme capable de faire vibrer les téléspectateurs tant son énergie et sa volonté ont fait explo

Après dix semaines de compétition, Ladji Doucouré a montré de quoi il était capable. Le double champion du monde d’athlétisme n’a pas remporté la victoire mais il peut être fier de son parcours. Accompagné de sa partenaire de danse, Inès Vandamme, ils reviennent ensemble sur leur aventure DALS.

Vous n’êtes pas trop déçus ?

Ladji Doucouré : Non, franchement on est contents ! Après, il y a l’esprit de compétition donc on a forcément envie de gagner !

Inès Vandamme : C’est une si belle victoire pour Sami et Fauve, c’est mérité ! On est heureux, on partage cette victoire avec eux. On a eu notre victoire, c’est notre amitié. Il y a des victoires qui ne sont pas visibles.

Inès, tu as un petit mot pour Ladji ?

Inès Vandamme : J’en plein de choses à dire à mon Djidou ! Mais je lui dirai la semaine prochaine quand on se fera un petit resto ! Je l’adore, c’est mon ami. Grâce à DALS, j’ai un ami formidable dans ma vie. Donc merci Danse avec les Stars !

Ladji Doucouré : Je suis super content d’être ton premier danseur. C’est un délire, donc je tenais à te remercier et je suis content de t’avoir amené jusque-là !

C’est quoi votre programme lundi ?

Ladji Doucouré : Je ne sais pas où je serai lundi mais je vais attendre l’annonce de la prochaine danse. Je pense qu’Inès dira « là, on va danser un repos ».

Inès Vandamme : Lundi je vais l’appeler pour lui demander comment s’est passé son week-end ! Plus sérieusement, on a prévu de partir en vacances avec des amis. On vous enverra des vidéos et des photos.

Interview d'Alex Garnotel