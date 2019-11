DALS. Ladji Ducouré et Sami El Gueddari sont les finalistes

Ils ne sont plus que deux couples à être encore en compétition : Ladji Ducouré et Ines Vandamme et Sami El Gueddari et Fauve Hautot. Ne manquez pas la finale de Danse avec les stars samedi 23 novembre

On connait désormais le nom des deux finalistes de Danse avec les stars. Il s’agit de Ladji Ducouré et de Sami El Gueddari et Fauve Hautot. Au cours de cette demi-finale, les trois couples encore en compétition ont réalisé trois prestations. Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, ils ont partagé une danse avec une héroïne du quotidien. Ladji Ducouré et Ines Vandamme ont dansé un american smooth sur le tube Yalla de Calogero avec Aude, une danseuse professionnelle qui se rend régulièrement dans les hôpitaux pour donner le sourire aux malades. Une prestation qui leur a valu 37 points qui ont été additionnés aux 35 points de leur danse prestation. Ils se sont placés premiers du classement des juges en remportant 15 points lors d’un medley. "Au fur à mesure des semaines, tu as fait la différence entre la force et l’intensité. Aujourd’hui, tu ne danses plus avec ton cerveau mais avec ton corps. Tu t’abandonnes", a salué Shy’m au cours de la soirée.

Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont, pour leur part, dansé Pauline, une jeune femme amputée d’une jambe suite à un accident. Elle a, en effet, été fauchée par une voiture il y a tout juste un an. Un trio émouvant qui a récolté trois 10 et un 9 à l’issue de leur prestation. Soit un total de 39 points. "Sami tu m’épates. Techniquement, la danse, elle est dure à danser. Tu es en train de devenir un ange gardien pour toutes les personnes qui sont en train de passer des périodes difficiles dans leur vie", a tenu à saluer Chris Marques. Leur score a été ajouté à celui de leur première danse : 35. Ils se sont placés deuxième du classement des juges à la fin de la soirée car ils ont obtenu seulement 10 points à l’issue de l’épreuve du medley. Ce sont d’ailleurs eux qui se sont retrouvés en face à face final avec Elsa Esnoult et Anthony Colette. Ils ont recueilli 74% des votes contre 26% des votes.

