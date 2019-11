DALS. Ladji Ducouré et Shy'm ont un point commun insoupçonné

Pour sa deuxième prestation de "Danse avec les stars" ce samedi 7 novembre, Ladji Ducouré a choisi de danser sur "Alone" de Wes. Une chanson qui rappelle des souvenirs à Shy'm.

Le saviez-vous ? Ladji Ducouré et Shy’m partagent un point commun. Adolescents, ils dansaient sur le titre Alone de Wes. Alors quand la production de Danse avec les stars a demandé à l’athlète quelle était sa chanson inavouable, le sportif n’a pas réfléchi très longtemps. "Cette chanson apporte de la joie. Elle me rappelle mes années collège. C’était mes meilleures années. Je la chante encore dans ma voiture et quand je ne vais pas bien", avoue Ladji Ducouré. Avec sa prestation, il espère "transporter tout le monde et amener tout le village". Shy’m est conquise par le choix de la musique : "Je me suis vue à 10 ans dans les campings faire cette chorégraphie " confie la chanteuse à l’issue de la prestation.

Une chose est sûre, Inès Vandamme n’est pas très surprise par le choix du morceau. "Il instaure la gentillesse, la simplicité, toutes tes valeurs…", lance-t-elle à Ladji Ducouré. C’est tout naturellement que la danseuse a pensé réaliser un Bollywood. Ladji Ducouré se montre particulièrement à l’aise dans l’exercice même si Patrick Dupond relève quelques imperfections. "Un bollywood, c’est gonflé. Il faut que ce soit au millimètre, carré. Il faut rester lucide pour prendre du plaisir. Bienvenue dans le monde des grands showman. Il y a un grand potentiel "

Les juges ont attribué leurs notes : Patrick Dupond : 6, Shy’m : 8, Chris Marques : 8, Jean-Marc Généreux : 9 soit 31 points

