DALS. Linda Hardy a mis le feu au plateau

Linda Hardy et Christophe Licata ont conquis les membres du jury lors de la soirée spéciale Halloween ce samedi 2 novembre. Retour sur leurs prestations.

Elle avait bluffé le jury lors du dernier prime en dansant une valse. Linda Hardy a renouvelé l’exploit cette semaine lors de ses deux prestations. La comédienne de Demain nous appartient s’est montrée très à l’aise sur un paso doble sur O furtuna de Carmina Burana. "Avec Linda Hardy, c’est les montagnes russes", décrypte Shy’m avant la prestation. "Il y a d’un côté la femme fatale et de l’autre la femme cérébrale. Ce qui peut lui faire commettre des erreurs". Il semblerait que l’ex-Miss France ait réussi à "laisser sa tête en coulisses" comme le souhaitait Chris Marques.

Les juges ont, en effet, été conquis par son interprétation. "Linda waouh, waouh, waouh. Je jalouse de tes jambes. Il faut que tu travailles sur la tonicité pour éviter tes petites imperfections. Mais cette danse te va merveilleusement bien", affirme Shy’m. Et Jean-Marc Généreux d’ajouter : "C’était chaud. La chorégraphie était quasi parfaite. Maintenant, il faut que tu saches : tu es une actrice, chaque danse à un ADN. Il y a des moments où c’est un peu trop mou. Il faut avoir la rage pour aller en quart de finale". Les juges ont attribué leurs notes : Patrick Dupont : 7, Shy’m : 7, Chris Marques : 7, Jean-Marc Généreux : 7 soit 28 points.

Une danse en hommage au fils de Christophe Licata

Le duo a interprété une deuxième danse : un quickstep sur le titre Smile de Michael Buble. Pour l’occasion, ils ont rendu hommage à Christophe Licata, Livio. "La naissance de mon fils, le plus beau souvenir de ma vie. Quand il est né, j’ai eu l’impression que le monde s’arrêtait. J’ai envie qu’il soit fier de son papa. J’aimerais que Livio se souvienne de cette danse toute sa vie. Grâce à lui je suis un homme", a lancé le danseur.

Une prestation remplie d’émotion qui a, une fois de plus, conquis les membres du jury. "Linda tu as une élégance naturelle. On en oublie les défauts techniques, il y avait de la synchronisation, de la grâce, de l’élégance", a admis Shy’m. "Cette danse m’a mis le smile. Linda les danses standards vous vont très bien", a ajouté Chris Marques. Les juges ont attribué leurs notes : Patrick Dupont : 8, Shy’m : 8, Chris Marques : 7, Jean-Marc Généreux : 8. Ils totalisent 31 points pour la deuxième danse de la soirée.

Malheureusement, cela n'a pas suffi. Linda Hardy Et Christophe Licata ont été éliminés à l'issue de ce septième prime.

