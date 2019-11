DALS. Linda Hardy éliminée, Ladji Ducouré sauvé

Un nouveau couple a été éliminé ce samedi 2 novembre 2019 au cours de la soirée spéciale Halloween présentée par Camille Combal et Karine Ferri. Il s’agit de Linda Hardy et Christophe Licata.

Ils ne sont quatre couples encore en compétition : Elsa Esnoult et Anthony Colette, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova, Sami El Gueddari et Fauve Hautot. C’est en effet, Linda Hardy et Christophe Licata qui ont été éliminés à l’issue de ce septième prime ce samedi 2 novembre 2019. Le duo s’est retrouvé en face à face avec Ladji Ducouré et Inès Vandamme . Ils ont obtenu 51 % des votes contre 49 %.

Linda Hardy s’est montrée émue au moment de son élimination : "J'ai vécu une aventure exceptionnelle, j'ai appris beaucoup sur moi. C'est essentiellement pour ça que je suis venue. J'en ai appris suffisamment pour repartir le coeur léger. Je voudrais remercier le public de m'avoir soutenu chaque semaine. Je voudrais remercier Christophe qui a été un partenaire de folie. Je voulais dire à tout le monde que je ne suis pas déçue. J'ai fait le chemin que j'avais à faire. Je vais retourner faire mon métier de comédienne". "Christophe Licata a tenu, lui aussi, à faire passer un petit message. "Je voulais dire à Linda que c'était une super aventure. Aujourd'hui tu fais partie de mes bonnes fées comme toutes mes partenaires"

Ladji Ducouré privé de deuxième danse

Pour cette soirée spéciale Halloween, les stars et leur danseur ont interprété deux danses. A l'exception d'un couple : Ladji Doucouré et Inès Vandamme. En effet, les duos ont dû affronter une nouvelle règle effrayante : ils ont été soumis aux votes des téléspectateurs directement après leur première prestation. Leur classement a été ajouté à celui des membres du jury. Arrivé dernier, le duo a été privé de deuxième danse.

Au cours de cette grande soirée, Linda Hardy et Christophe Licata ont donc interprété deux danses : un paso doble sur O furtuna de Carmina Burana et un quickstep sur le titre Smile de Michael Buble. Pour cette deuxième prestation, le duo a rendu hommage à Livio le fils de Christophe Licata. "J’ai envie qu’il soit fier de son papa. J’aimerais que Livio se souvienne de cette danse toute sa vie". On n'en doute pas.

