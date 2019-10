DALS. Linda Hardy prend sa revanche et scotche Chris Marques

Linda Hardy a fait une très belle remontée dans le classement de "Danse avec les stars" ce samedi 26 octobre. Retour sur sa prestation.

"Petite, j’étais extrêmement studieuse et bonne élève. J’étais au premier rang, j’avais déjà ce coté perfectionniste et très appliquée", lance Linda Hardy lors des répétitions. Une force qui lui permet de se dépasser et de ne jamais baisser les bras. Dernière du classement samedi 19 octobre, la comédienne de Demain nous apprtient a fait une très belle remontée ce samedi 26 octobre. Encouragée par son partenaire de danse, Christophe Licata, elle n’a pas compté ses heures d’entrainement pour réaliser une valse digne de ce nom sur le titre J'envoie valser d'Olivia Ruiz. Elle a aussi été soutenue par deux jeunes danseurs : Lena et Valentin, 8 ans. Les deux prodiges originaires de Saint Laurent de Carnols (30) ont un beau palmarès à leur actif puisqu’ils sont champions d’Occitanie 2019 et sont arrivés 7eme au championnat de France 2019.

Chris Marques, enchanté par la prestation s’est exclamé : "Je dois reconnaitre que techniquement, c’est une excellente valse. Valentin et Lena vous les avez beaucoup aidés, je vois de la précision. Linda vous faites les montagnes russes. Dans cette valse, vous êtes splendide". Et Patrick Dupont d’ajouter : "Je vous ai senti femme, maman, vous m’avez touché. Vous êtes là"

Patrick Dupont : 8, Shy’m : 8, Chris Marques : 7, Jean-Marc Généreux : 8 soit 31 points au total. Ils ont terminé 3eme du classement provisoire. En effet, un autre défi a été lancé aux couples cette semaine : réaliser le plus beau porté. Ils pouvaient remporter entre 2 et 12 points. Linda Hardy et Christophe Licata ont remporté 6 points. Ce qui leur a fait 37 points au total et les a menés à la quatrième place du classement.

