Les amateurs de danse n’ont plus que quelques semaines à patienter avant de découvrir les participants faire leurs premiers pas sur le fameux parquet de Danse avec les Stars. En effet, le lancement de cette nouvelle et huitième saison aura lieu le 14 octobre prochain, avec aux manettes Sandrine Quétier. Pendant plusieurs semaines, aux côtés de danseurs professionnels, les 10 personnalités françaises sélectionnées vont vivre une expérience incroyable où elles devront proposer des prestations toujours plus étonnantes et surprenantes. Et cette année, l’émission s’annonce riche en nouveautés !

Des animateurs emblématiques de la chaine pour co-présenter l'émission

Danse avec les Stars connaîtra d’abord de gros changements au niveau de la programmation : chaque samedi, un animateur emblématique de TF1 viendra co-présenter la soirée avec Sandrine Quétier. Son rôle sera de soutenir les stars et leurs danseurs et de les faire réagir aux notes des juges dans la Red Room.

Un nouveau membre du jury

Le jury change pour cette édition 2017 et accueille un nouveau membre, Nicolas Archambault. Ce danseur et chorégraphe québécois rejoindra ainsi Fauve Hautot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux.

Trois nouveaux danseurs

Pour accompagner les 10 stars à aller le plus loin possible, trois nouveaux danseurs font leur entrée. Il s’agit de Hajiba Fahmy, la seule danseuse française de Beyoncé, Jordan Mouillerac, plusieurs fois Champion de France de Salsa et Anthony Colette, finaliste de nombreuses compétitions de danse.

Un nouveau système de notation

Le programme s'offre un nouveau système de notation où le téléspectateur sera plus que jamais au cœur de l’émission : à l’issu de chaque prime, les 3 couples les moins bien notés par le jury seront soumis aux votes du public qui décidera quelles stars pourront continuer l’aventure.

De nouvelles épreuves

De nouvelles épreuves et thématiques seront proposées aux candidats comme une "CRAZY NIGHT" où absolument tout peut arriver, ou encore "LA FAMILY CHOICE", une soirée pendant laquelle un proche de chaque personnalité viendra lui lancer un défi en choisissant une danse, et peut-être même danser à ses côtés pour une performance…

Vous avez hâte ? Nous aussi ! Alors rendez-vous le 14 octobre prochain à 21h sur TF1 pour le premier prime de la saison ! En attendant, redécouvrez l'annonce du casting officiel de la huitième saison de Danse avec les Stars !