DALS. Pauline, amputée d'une jambe, émeut tout le plateau

Une belle leçon de vie. Lors de la demi-finale de Danse avec les stars, Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont dansé un contemporain avec Pauline, qui a perdu sa jambe dans un accident l’année dernière.

Un grand moment d’émotion sur le parquet de Danse avec les stars. Pour leur deuxième danse de la soirée, les stars et leur partenaire ont partagé le parquet avec un anonyme. C’est Pauline, une jeune femme de qui a rejoint Sami El Gueddari et Fauve Hautot sur le tube Always remember us this way de Lady Gaga. Ensemble, ils ont interprété un contemporain. Un titre qui prend tout son sens puisque Pauline est une rescapée. L’année dernière, elle s’est faite renversée par un chauffard. Dans cet accident, la jeune femme a perdu sa jambe. "Ca a été un choc, j’ai dû me faire à cette idée", confie-t-elle lors des répétitions. "Ce qui était inimaginable pour moi. Mon corps ça a toujours été mon moyen d’expression".

Touchant, bluffant, Pauline, Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont fait l'unanimité. A la fin de leur prestation, tout le monde était en pleurs sur le plateau. Camille Combal, en larmes, a réussi tant bien que mal à saluer le courage de la jeune femme qui a traversé et qui traverse encore une période difficile. Chris Marques a, lui aussi, eu du mal à trouver ses mots : "Pauline, j'ai entendu que tu avais peur. Tu ne dois pas avoir peur. Tu es une force de la nature. Sami, tu m’épates. Techniquement, la danse, elle est dure à danser. Tu es en train de devenir un ange gardien pour toutes les personnes qui sont en train de passer des périodes difficiles dans leur vie". Ce que Patrick Dupond a, lui aussi, souligné : "Le message que vous venez d’envoyer à l’univers est surpuissant". Les juges ont attribué leurs notes : Patrick Dupond : 10, Shy’m : 10, Chris M arques : 9, Jean-Marc Généreux : 10 soit 39 points au total.

L'année dernière, elle était sur le plateau en fauteuil roulant

Cette deuxième danse était l'occasion de mettre en valeur une héroïne du quotidien. Pauline est une femme forte qui a su trouver la force en elle pour se relever et avancer avec toutes les difficultés que cela comporte. "Je suis passée par des hauts et des bas, beaucoup de bas au début. La Pauline d’avant est restée sur ce sol au moment de l’accident. Maintenant, il y a une nouvelle Pauline. Je peux sourire à nouveau même si ça ne sera plus jamais comme avant". Pauline est particulièrement fière de participer à l’émission car l’année dernière, au moment même, elle était en fauteuil roulant et assistait à la compétition sur le plateau. "Je me souviens qu’à cette époque, ça m’avait fait beaucoup de bien. D’être de l’autre côté, ça me pousse à voir tout le chemin que j’ai parcouru. Le chemin se transforme en rêve ". Une histoire qui résonne avec celle de Sami El Gueddari qui est né avec une malformation congénitale à la jambe gauche. L’athlète de 35 ans porte une prothèse.

Sami El Gueddari et Pauline ont donné, ce samedi soir encore, une belle leçon de vie aux téléspectateurs. Ils ont su prouver que le handicap n’était pas un problème. Il faut dire que tous les deux sont des compétiteurs et ils ne sont pas prêts à baisser les bras. Bien au contraire…

