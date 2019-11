DALS. Quand Ladji Ducouré prend le pouvoir et devient "le patron"

Lors de la demi-finale de Danse avec les stars, Ladji Ducouré et Ines Vandamme ont dansé un american smooth au côté d'une héroïne du quotidien, Aude. Le sportif s'est transformé.

Pour cette deuxième danse de la soirée, Ladji Ducouré et Ines Vandamme ont dansé un american Smooth sur le tube Yalla de Calogero. Ils étaient accompagnés d’Aude, une anonyme au grand cœur. La jeune femme a l’habitude de danser avec son association dans les hôpitaux pour donner le sourire aux malades. "Je propose des ateliers de danse adaptés aux personnes malades de manière à leur permettre de rester en mouvement, pour ne pas subir que les traitements. Parfois, je vais directement en chambre, j’arrive costumé", a-t-elle confié lors des répétitions. En retour, Aude reçoit beaucoup d’amour. "C’est de la magie. Une personne qui est alitée, qui peut être en fin de vie est capable de se lever et se mettre en mouvement". Avec sa participation, elle espère également lancer un message. "Danser à l’hôpital, c’est du spectacle. J’aimerais que d’autres danseurs le fassent, parce qu’à l’hôpital, il y a énormément de besoin".

C’est pour transmettre encore un peu plus d’amour qu’Aude a accepté de partager le parquet de Danse avec les stars avec Ladji Ducouré et Ines Vandamme. "On manifeste cet amour de l’humain et cette puissance qu’est la vie. Je crois que c’est surtout un grand moment de partage. Notre trio apporte un supplément d’âme", confie-t-elle. Car la jeune femme est une vraie compétitrice. Ce qu’elle a prouvé ce samedi 16 novembre aux côtés du sportif et de sa partenaire de danse.

Une prestation qui a fait l'unanimité auprès du jury. Chris Marques a remercié Aude : "Tu as fait le bon choix, tu es faite pour rendre les gens heureux" avant de lancer à Ladji Ducouré et Ines Vandamme. "Ladji et Ines, c’est moi que vous rendez heureux. J’ai envie d’appuyer la progression. Ce soir, techniquement et artistiquement, c’est gagné". Ce que Patrick Dupond confirme : " Ladji, je confirme ce que je t’ai dit précédemment tu deviens un excellent danseur. J’ai vu une vraie osmose entre tous les trois". Jean-Marc Généreux, quant à lui, a tenu à saluer les trois danseurs : "Ce qui vous unit c'est la générosité. Ladji, tu t'affirmes, tu t'imposes, c'est toi le patron ce soir"

Les juges ont attribué leurs notes : Patrick Dupond : 9, Shy'm : 9, Chris Marques : 9, Jean-Marc Généreux : 10 soit 37 points

