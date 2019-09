DALS RÉPÉTITIONS - Quelle première danse pour Clara, Aziz et Elsa ?

Au programme des répétitions de “Danse avec les stars” : Clara Morgane, Aziz Diabaté, Elsa Esnoult et les autres, découvrent leur première danse.

Aujourd’hui, Aziz Diabaté fait “tac tac tac” et enchaîne les squats. Pour le premier prime de Danse avec les stars, “C’est la fatigue cette danse !” Le jeune acteur est K.O. et ça ne va pas s’arranger. “On a fait que 20 secondes là,” tente de le prévenir Denitsa. La surprise et le découragement se lit sur le visage d’Aziz. Courage ! Pour sa première danse, Hugo Philip va voyager grâce à un tango argentin. Une vraie danse de caractère ! L’influenceur va devoir puiser dans le dynamisme et la passion. Il ne devra pas passer à côté de son interprétation et de son interprétation avec sa partenaire. Heureusement, il peut compter sur le soutien de Candice Pascal. “Voilà on l’a !” se réjouit la danseuse professionnelle.

Samba, tango et foxtrot

Clara Morgane rêve de danser un tango. “Je trouve ça élégant et érotique,” confie-t-elle à son partenaire. Maxime Dereymez a exaucé son vœu puisque samedi soir, Clara va performer sur un tango. Avant de trouver l’osmose avec son partenaire, Maxime lui propose d’apprendre les basiques. Pour Elsa, c’est une danse standard au programme ! Le foxtrot est une danse élégante, chic, fluide et légère. Anthony l’invite à interpréter la danse en s’aidant de ses atouts de comédienne. “Et 1… 2… Et 3. et 4.” Elsa est rigoureuse ! La première danse de Ladji Doucouré sera une samba ! “Ça m’évoque : ça danse en bas, ça bouge les hanches et la joie,” Le sportif de haut niveau va devoir apprendre à être groovy. En bon élève, Ladji demande s’il peut filmer la chorégraphie pour la ressortir au moment voulu. “C’est ma choré” !

Danse avec les stars, saison 10 - Samedi 21 septembre à 21h05 sur TF1