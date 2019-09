DALS. Azize Diabaté en larmes en recevant le premier 10 de la saison

Pour ce deuxième prime de Danse avec les stars, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova ont dansé un contemporain. Une prestation qui a mis la chair de poule à Chris Marques.

C’est la « love night » dans Danse avec les stars. Pour cette deuxième soirée, la jeune femme a décidé de lancer un défi de taille à Azize Diabaté : danser un contemporain sur Manitou Mani de M. Le comédien des Bracelets rouges, qui a choisi de dédier sa prestation à sa maman, s’est donné à fond. Son objectif ? Rendre fier sa maman, atteinte de la sclérose en plaque. « Il faut que je sois fort pour elle », a-t-il lancé.

Emue en apprenant que son fils allait danser pour lui, sa maman a indiqué : « C’est lui qui me donne le courage de me battre dans la vie. Je suis sa première fan. Quand il danse, j’oublie la maladie ». Et d’ajouter : « La prochaine fois, s’ils ne lui mettent pas un 10, je fais la grève de la faim ».

Pari réussi. Azize Diabaté a décroché le premier 10 de la saison, donné par Shy’m. « C’était très fort. C’était beaucoup plus que de la danse. Waouh, c’était impressionnant. J’ai senti ton âme, l’histoire », l’a-t-elle saluée.

Chris Marques scotché

Le comédien et sa partenaire ont obtenu 36 points à l’issue de leur prestation. Patrick Dupont leur a donné 9 points, Jean-Marc Généreux, 8 points, Chris Marques 9 points. "Je connais des Monsieurs qui n’arrivent pas à faire ce que ce petit mec vient de faire. Bravo. J’ai eu la chair de poule", a même déclaré ce dernier.

Lors du premier prime de l’émission, le jeune homme est arrivé troisième derrière Clara Morgane et Maxime Dereymez et Sami El Gadderi et Fauve Hautot, récoltant 31 points de la part du jury. “A mon avis, tu es un petit prince qui a une bonne étoile”, lui lançait alors Jean-Marc Généreux.

En cumulant les deux soirées, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova remportent 67 points. Ils terminent premier du classement des juges. Réussiront-ils à maintenir ce niveau lors du troisième prime ? Pour le savoir, rendez-vous 5 octobre 2019 sur TF1.

